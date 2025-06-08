אולי יש לך תחושה כאילו אנגלית זה לא בשבילך ושפשוט אין לך את היכולת ללמוד את השפה – אבל זה פשוט לא נכון. אתה ואת יכולים ללמוד אנגלית, צריך רק למצוא את הדרך והכלים שיתאימו במיוחד בשבילך ורק בשבילך.
עכשיו במחיר מיוחד של 250 ש"ח בלבד (במקום 750₪)
שלום, שמי יוסף חיים בראג. לאחר שנים רבות של לימודי אנגלית, פיתחתי שיטה ייחודית שיודעת כבר מהשיעור הראשון להתאים לכל תלמיד את הכלים והדרך שמתאימים במיוחד לו. אני והמנטורים שלי יודעים לאבחן אצל כל תלמיד את הקושי, את החסם ואת האתגר, ולבנות תוכנית לימוד ייחודית שבה לא חוזרים כמו רובוט על הדברים, אלא מלמדת לדבר אנגלית בביטחון.
לאחר האבחון, כבר בפגישה הראשונה נתחיל ללמוד חלק קטן מתוכנית הלימודים שאבנה עבורך, כדי לתת לך טעימה למה שהולך לבוא בהמשך. לאחר שאסביר לך על תוכנית הלימודים שבניתי לך ועל השיטה, נבחר עבורך את דרך הלימוד שהכי מתאימה לך מבין 3 האופציות שלנו, לפי התנאים והמחיר:
לפגישת אבחון מסובסדת ב- 250 ש"ח בלבד
יוסף חיים בראג, מפתח שיטת הלימוד הייחודית של "תכלס אנגלית". אני אמריקאי במקור, בוגר תואר בהוראה, בוגר תואר B.A. ביחסים בינלאומיים ובעל ניסיון של שנים רבות בלימודי אנגלית. במהלך השנים הבנתי שמעבר לקושי הרגיל ללמוד אנגלית, הרבה אנשים חשים שהם לא קיבלו את המורה הנכון, את השיטה שמתאימה להם או את הכלים שיתנו להם ביטחון. בעקבות ההבנה הזאת, פיתחתי שיטה ייחודית המבוססת על אבחון אישי לכל תלמיד, ומציאת הכלים המתאימים אך ורק לו ולקו ההתקדמות שלו, כל זאת באמצעות מספר אפשרויות למידה המשתלבות עם חיי היום- יום של התלמיד ועוזרות לו לשפר את האנגלית בצורה משמעותית. אני מאמין שלכל אחד יכול לדבר אנגלית שוטפת, בביטחון, בלי מחסומים ובלי פחדים. ובדיוק בשביל זה אני כאן.
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