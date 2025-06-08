ניסית ללמוד אנגלית בכל כך הרבה שיטות ואף פעם לא הצלחת?

תכלס אנגלית בע"מ

לימודי אנגלית בשיטה ייחודית וחדשנית, הכוללת אבחון אישי לכל אחד ואחת מהתלמידים! תוך מספר חודשים גם האנגלית שלך תשתפר משמעותית בקלות ובדרך שמתאימה לך, בשיטה שפותחה ע"י מייסד השיטה, יוסף חיים בראג, מומחה לבעל ניסיון רב שנים ללימודי אנגלית.

בואו לגלות
WhatsApp Image 2024-09-02 at 16.23.01
WhatsApp Image 2024-09-02 at 16.23.02 (1)
WhatsApp Image 2024-09-02 at 16.23.03 (1)
WhatsApp Image 2024-09-02 at 16.23.03 (2)
WhatsApp Image 2024-09-02 at 16.23.03
WhatsApp Image 2024-09-02 at 16.24.38
WhatsApp Image 2024-09-02 at 16.23.04 (1)
WhatsApp Image 2024-09-02 at 16.23.04
כמה פעמים כבר שברת את השיניים שוב ושוב ולא הצלחת להתגבר על המחסום?

כמה פעמים כבר ניסית ללמוד אנגלית ולא הצלחת?

אולי יש לך תחושה כאילו אנגלית זה לא בשבילך ושפשוט אין לך את היכולת ללמוד את השפה – אבל זה פשוט לא נכון. אתה ואת יכולים ללמוד אנגלית, צריך רק למצוא את הדרך והכלים שיתאימו במיוחד בשבילך ורק בשבילך.

המלצות

הנה מה שבוגרי הקורס שלנו מספרים

לאבחון במבצע ומציאת המסלול המתאים לך

עכשיו במחיר מיוחד של 250 ש"ח בלבד (במקום 750₪)

האנגלית שלך יכולה להשתפר.

פשוט צריך למצוא את הדרך שמתאימה לך.

שלום, שמי יוסף חיים בראג. לאחר שנים רבות של לימודי אנגלית, פיתחתי שיטה ייחודית שיודעת כבר מהשיעור הראשון להתאים לכל תלמיד את הכלים והדרך שמתאימים במיוחד לו. אני והמנטורים שלי יודעים לאבחן אצל כל תלמיד את הקושי, את החסם ואת האתגר, ולבנות תוכנית לימוד ייחודית שבה לא חוזרים כמו רובוט על הדברים, אלא מלמדת לדבר אנגלית בביטחון.

כל תלמיד ותלמידה שמגיעים אליי

מתחילים באבחון מקיף במחיר מבצע של 250 ש"ח בלבד.

לאחר האבחון, כבר בפגישה הראשונה נתחיל ללמוד חלק קטן מתוכנית הלימודים שאבנה עבורך, כדי לתת לך טעימה  למה שהולך לבוא בהמשך. לאחר שאסביר לך על תוכנית הלימודים שבניתי לך ועל השיטה, נבחר עבורך את דרך הלימוד שהכי מתאימה לך מבין 3 האופציות שלנו, לפי התנאים והמחיר:

הגיע הזמן לדבר אנגלית בביטחון

לפגישת אבחון מסובסדת ב- 250 ש"ח בלבד

המלצות

תראו מה הבוגרים שלנו אומרים עלינו

המלצות כתובות

ממליצים עלינו

ברצוני להמליץ על ‘המרכז לאנגלית׳ ללימוד אנגלית. כאחד שעבר בין מספר בתי ספר ללימוד אנגלית, מצאתי מרכז לימודי המלמד אנגלית בשיטה ייחודית ביותר הגורמת בין היתר להנות מתהליך הלמידה, וכמובן מתבטא בהישגים מידיים.
אמיתי סבג, מנכ"ל מרכז אחים
רציתי להודות לך על שיעורי אנגלית שלמדתי אצלכם. אני באתי לשיעורים בלי שום ידע וידע להכיל אותי בצורה מדהימה השיעורים היו מאד נעימים והתקדמתי מאד הלימוד עוזר לי מאד בנסיתי לבוסטון. אני לה שמחמליץ לכל מי שמעוניין. תודה רבה!
אלי יעקבי, מנכ"ל יד אליעזר
אחרי שהייתי בעבר בכמה קורסים ללימוד אנגלית ולא התקדמתי הגעתי למרכז לאנגלית, והם פתחו לי את ההבנה באנגלית ונתנו לי בטחון להתחיל לדבר ולתרגל ואכן אני מרגיש התקדמות גדולה. תודה רבה למרכז לאנגלית על העזרה ועל היחס האישי והאדיב!
אפרים רוזן, מנכ"ל SpeakKal.net
למדתי בקורס של המרכז לאנגלית, לא האמנתי שזה כל כך קל ללמוד לדבר ולהכיר כללים של שפה חדשה ולא מוכרת, ככה זה כשמלמדים בשפה ברורה ובשיטה קולעת ממוקדת ויעילה
מנדי
אודות

מי אני

יוסף חיים בראג, מפתח שיטת הלימוד הייחודית של "תכלס אנגלית". אני אמריקאי במקור, בוגר תואר בהוראה, בוגר תואר B.A. ביחסים בינלאומיים ובעל ניסיון של שנים רבות בלימודי אנגלית. במהלך השנים הבנתי שמעבר לקושי הרגיל ללמוד אנגלית, הרבה אנשים חשים שהם לא קיבלו את המורה הנכון, את השיטה שמתאימה להם או את הכלים שיתנו להם ביטחון. בעקבות ההבנה הזאת, פיתחתי שיטה ייחודית המבוססת על אבחון אישי לכל תלמיד, ומציאת הכלים המתאימים אך ורק לו ולקו ההתקדמות שלו, כל זאת באמצעות מספר אפשרויות למידה המשתלבות עם חיי היום- יום של התלמיד ועוזרות לו לשפר את האנגלית בצורה משמעותית. אני מאמין שלכל אחד יכול לדבר אנגלית שוטפת, בביטחון, בלי מחסומים ובלי פחדים. ובדיוק בשביל זה אני כאן.

a240014b-d836-4b03-a2ce-338c7a57d083
9b5f5048-a872-4872-ad52-c8dc8e10d511
f6b9a61b-87b4-426c-9380-db03a93eb925
2825a9fe-26e1-4c25-8bde-c1b1c1213d3c
64d4848f-2c89-4f6d-8a7b-a2bd7c73f0cb
d2f1370b-549f-4392-9b5b-a5b464d14b15
0b01edfa-4a72-4b9b-b125-9bd79fc6ba28
17116762-0240-4a1e-9de6-3ba53054e738
c7ea3fb6-19d7-4f8c-940a-bc3da34c2bdb

לפגישת אבחון וייעוץ מסובסדת

עכשיו במבצע- 250 ש"ח בלבד!