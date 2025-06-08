יוסף חיים בראג, מפתח שיטת הלימוד הייחודית של "תכלס אנגלית". אני אמריקאי במקור, בוגר תואר בהוראה, בוגר תואר B.A. ביחסים בינלאומיים ובעל ניסיון של שנים רבות בלימודי אנגלית. במהלך השנים הבנתי שמעבר לקושי הרגיל ללמוד אנגלית, הרבה אנשים חשים שהם לא קיבלו את המורה הנכון, את השיטה שמתאימה להם או את הכלים שיתנו להם ביטחון. בעקבות ההבנה הזאת, פיתחתי שיטה ייחודית המבוססת על אבחון אישי לכל תלמיד, ומציאת הכלים המתאימים אך ורק לו ולקו ההתקדמות שלו, כל זאת באמצעות מספר אפשרויות למידה המשתלבות עם חיי היום- יום של התלמיד ועוזרות לו לשפר את האנגלית בצורה משמעותית. אני מאמין שלכל אחד יכול לדבר אנגלית שוטפת, בביטחון, בלי מחסומים ובלי פחדים. ובדיוק בשביל זה אני כאן.